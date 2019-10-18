Радиостанция из «Баффало» — о трёх удалениях Ковальчука: он оформил хет-трик
Сотрудники радиостанции из Баффало WGR 550 язвительно прокомментировали игру нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:3).
«За 2.57 до конца третьего периода Ковальчук оформил хет-трик, получив третье удаление в матче. Ему выписали штраф за игру высоко поднятой клюшкой», — гласит сообщение в «твиттере» радиостанции.
В пяти последних матчах россиянин заработал «-8» по показателю полезности, набрав 2 (1+1) очка. Матч с «Баффало» вообще сложился крайне неудачно для российского нападающего хозяев. Первые две шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер.
«Это тупость». Тренер «Лос-Анджелеса» в гневе от ошибок звена Ковальчука
Скоро они могут увидеть свои задницы на трибунах.
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