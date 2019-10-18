Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Радиостанция из «Баффало» — о трёх удалениях Ковальчука: он оформил хет-трик

Радиостанция из «Баффало» — о трёх удалениях Ковальчука: он оформил хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

Сотрудники радиостанции из Баффало WGR 550 язвительно прокомментировали игру нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:3).

«За 2.57 до конца третьего периода Ковальчук оформил хет-трик, получив третье удаление в матче. Ему выписали штраф за игру высоко поднятой клюшкой», — гласит сообщение в «твиттере» радиостанции.

В пяти последних матчах россиянин заработал «-8» по показателю полезности, набрав 2 (1+1) очка. Матч с «Баффало» вообще сложился крайне неудачно для российского нападающего хозяев. Первые две шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер.

«Это тупость». Тренер «Лос-Анджелеса» в гневе от ошибок звена Ковальчука
Скоро они могут увидеть свои задницы на трибунах.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019