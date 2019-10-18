Голкипер «Аризоны» Кемпер побил клубный рекорд Хабибулина 21-летней давности
«Аризона Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Рика Токкета.
Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 23 броска из 25, продлив личную серию матчей с двумя и менее пропущенными шайбами до 12 встреч. Канадский голкипер побил клубный рекорд Николая Хабибулина 21-летней давности. В период с 15 по 28 октября 1998 года Хабибулин не пропускал более двух шайб за матч на протяжении 11 встреч. В то время клуб базировался в Финиксе.
Одним из главных героев матча стал Фил Кессел, оформивший дубль. Для американского форварда эти шайбы стали первыми в новой команде после обмена из «Питтсбург Пингвинз».
«Лос-Анджелес» обменял Кемпера в «Аризону» на Ридера и Уэджвуда
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