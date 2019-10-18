Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Аризоны» Кемпер побил клубный рекорд Хабибулина 21-летней давности

Голкипер «Аризоны» Кемпер побил клубный рекорд Хабибулина 21-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Рика Токкета.

Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 23 броска из 25, продлив личную серию матчей с двумя и менее пропущенными шайбами до 12 встреч. Канадский голкипер побил клубный рекорд Николая Хабибулина 21-летней давности. В период с 15 по 28 октября 1998 года Хабибулин не пропускал более двух шайб за матч на протяжении 11 встреч. В то время клуб базировался в Финиксе.

Одним из главных героев матча стал Фил Кессел, оформивший дубль. Для американского форварда эти шайбы стали первыми в новой команде после обмена из «Питтсбург Пингвинз».

«Лос-Анджелес» обменял Кемпера в «Аризону» на Ридера и Уэджвуда
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019