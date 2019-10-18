Названы зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ

Наибольшие платёжные ведомости среди клубов Западной конференции КХЛ имеют СКА и ЦСКА — 1,75 млрд руб. В число клубов-миллиардеров также входит московское «Динамо». Бело-голубые потратят ровно один миллиард рублей. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

1-2. СКА – 1,75 млрд рублей

1-2. ЦСКА – 1,75 млрд

3. «Динамо» (Москва) – 1 млрд

4. «Локомотив» — 850 млн

5. «Йокерит» — 730

6. «Спартак» — 720

7. «Витязь» — 630

8. «Сочи» — 490

9. «Торпедо» — 470

10. «Динамо» (Минск) – 370

11. «Северсталь» — 350

12. «Динамо» (Рига) – 260

Отмечается, что в сравнении с предыдущим сезоном уменьшились платёжные ведомости всех клубов, кроме «Йокерита», который стал платить больше примерно на 20 млн руб. ЦСКА потратит на зарплаты приблизительно на 420 млн руб. меньше, СКА — на 300 млн, «Витязь» — на 230 млн, «Спартак» — на 215 млн, «Локомотив» и «Сочи» — на 200 млн, «Торпедо» — 140 млн, московское и минское «Динамо» на 110 и 95 млн соответственно, «Северсталь» — на 90 млн руб., а платёжка рижан уменьшилась на 5–7 млн руб.