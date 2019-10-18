Давыдов: любой тренер всегда готов к увольнению. И тем более Крикунов

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о ситуации в московском «Динамо».

«Позади почти треть чемпионата, у моей команды девять побед и десять поражений, для нас, ветеранов «Динамо», это все-таки лишь «троечка» с плюсом. С другой стороны в Западной группе такая высокая плотность, что даже 50-процентный результат позволяет быть в первой половине турнирной таблицы. Так что жизнь продолжается.

Мне не очень понятна игра в большинстве. С ЦСКА нам не хватило всего лишь одного гола, могли его получить, когда пять минут играли в большинстве. Но наши пятерки сменяли одну за другой, а результата, к сожалению, не было. Бригады большинства с четырьмя нападающими пришли к нам из НХЛ, советский хоккей не признавал таких сборных-солянок. Но нужно признать, что сегодня, когда средний уровень мастерства в лиге не очень высокий, нужно что-то придумывать, создавать специальные звенья, шустрить. Думаю, в матче с ЦСКА именно этих мелочей нам не хватило.

В своё время, как один из руководителей команды, вместе с Владимиром Крикуновым летал на сбор в Финляндию, видел все детали его базовой работы. Крикунов — классический для нашей школы тренер, предсезонный период — его конёк. Что касается увольнения, то любой тренер к нему всегда готов. И тем более Крикунов, который все это не раз проходил и который знает, что в клубе уровня московского «Динамо» 50-процентный результат никого не порадует.

Я считаю, что многое о нынешнем состоянии «Динамо» скажет предстоящее турне в Китай и на Дальний Восток. Там будут изматывающие матчи — не столько в плане игры, сколько в плане подготовки и переездов, причем как для игроков, так и для тренеров. Плюс потом обратная акклиматизация — и домашние матчи с лидерами Востока «Авангардом» и «Салаватом». Надеюсь, что родная команда хорошо пройдёт этот сложный этап», — цитирует Крикунова Russia-Hockey.