Тротц — о победе: если бы не Варламов, была бы совсем другая история

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1). Наставник «островитян» высоко оценил действия российского голкипера Семёна Варламова, отразившего 32 из 33 бросков.

«Наш вратарь был сегодня хорош. Нам очень повезло, что после первого периода мы уступали только одну шайбу. Если бы не наш голкипер, была бы совсем другая история», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Варламов провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал две победы. Он отразил 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,55. Россиянин защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2008 по 2011 год, после чего на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо Эвеланш».