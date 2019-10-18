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«Ак Барс» сыграет в «зелёном дерби» в специальной форме со словами Тукая

«Ак Барс» сыграет в «зелёном дерби» в специальной форме со словами Тукая
Хоккей / КХЛ 0

В сезоне-2019/20 «Ак Барс» проведёт все матчи «зелёного дерби» c «Салаватом Юлаевом» в специальной форме, информирует пресс-служба казанского клуба.

Альтернативный игровой свитер дополнен флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «зелёного дерби». На внутренней стороне воротника формы нанесена цитата из стихотворения «Бер татар шагыйренең сүзләре» великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Я недрогнувшей грудью встречаю удары».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» казанского клуба.

Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «зелёным дерби» по всей стране, – таким образом большее количество болельщиков сможет познакомиться с творчеством Тукая.

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