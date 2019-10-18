«Салават» представил специальную форму к «зелёному дерби» с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» представил специальную форму к «зелёному дерби» с «Ак Барсом».

«История рождается здесь: с этого сезона матчи между двумя непримиримыми соперниками будут проходить в единой форме „зелёного дерби“. В лучшем дерби лиги повышается градус противостояния: ещё больше накала, эмоций и драйва! Осталось узнать, чей зелёный зеленее», — гласит сообщение в официальном «твиттере» уфимского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» уфимского клуба

На форме нанесены слова из стихотворения самого Салавата Юлаева: «В священный бой, врага не страшась».

Первая встреча состоится 19 октября в Уфе. Начало матча — в 14:30 мск. Всего команды в регулярном чемпионате проведут шесть матчей, один из которых состоится в Давосе. Специальную форму «зелёного дерби» на матчах с «Салаватом Юлаевым» будет использовать и «Ак Барс».