Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лидер «Миннесоты» после 0:4 заявил, что главный тренер должен быть лучше

Лидер «Миннесоты» после 0:4 заявил, что главный тренер должен быть лучше
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер подвёл итоги собрания игроков команды после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (0:4).

Подопечные Брюса Будро потерпели шестое поражение в семи матчах. Встреча прошла без участия тренеров, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Календарь «Миннесоты» в регулярном сезоне-2019/20

«Некоторые вещи нужно было сказать. Микко Койву сделал это. Честно говоря, я думаю, чтобы дать нам толчок, нужно что-то большее, чем собрание игроков. Каждый должен внести свой вклад – от Брюса до всех остальных. Брюс должен быть лучше. Мы должны быть лучше. Все должны быть лучше. Вот и все», – приводит Руссо в своём «твиттере» слова Цукера.

Цукер — об отставке генменеджера: странно, что это произошло именно сейчас
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019