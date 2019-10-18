Лидер «Миннесоты» после 0:4 заявил, что главный тренер должен быть лучше
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер подвёл итоги собрания игроков команды после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (0:4).
Подопечные Брюса Будро потерпели шестое поражение в семи матчах. Встреча прошла без участия тренеров, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.
Календарь «Миннесоты» в регулярном сезоне-2019/20
«Некоторые вещи нужно было сказать. Микко Койву сделал это. Честно говоря, я думаю, чтобы дать нам толчок, нужно что-то большее, чем собрание игроков. Каждый должен внести свой вклад – от Брюса до всех остальных. Брюс должен быть лучше. Мы должны быть лучше. Все должны быть лучше. Вот и все», – приводит Руссо в своём «твиттере» слова Цукера.
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