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Гендиректор «Трактора»: вопрос по тренеру не стоит, есть вопрос по игрокам

Гендиректор «Трактора»: вопрос по тренеру не стоит, есть вопрос по игрокам
Хоккей / КХЛ 0

Руководство «Трактора» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Петериса Скудры, заявил вице-президент и генеральный директор клуба Борис Видгоф.

«Сейчас мы на восьмом месте, в прошлом сезоне тоже закончили на восьмом. Конечно, результаты нас не устраивают. Конечно, команда, которая была признана лучшей на предсезонке, должна находиться гораздо выше в турнирной таблице и показывать совершенно другой хоккей.

Но есть сложности, и мы их знаем, работаем над ними. У нас были матчи, где откровенно не выручили вратари. Не зря все говорят, что у нас любимый счёт 2:1 в любую сторону. Есть проблемы: очень много травмированных, был тяжёлый выезд.

Надо понимать, что мы провели больше всех матчей. До 26 октября был дискомфортный период, потом будет очень комфортный. Есть трудности, но команда играет. Вопрос по тренеру не рассматривается. Но есть вопрос по некоторым игрокам, от которых мы ждём большего», — цитирует Видгофа ТАСС.

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