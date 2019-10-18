Лазерное шоу «Лос-Анджелеса» войдёт в Книгу рекордов Гиннесса
«Лос-Анджелес Кингз» установил новый мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу, сообщает пресс-служба клуба. Торжественное мероприятие в честь 20-летия арены «Стэйплс Центр» состоялось в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Клуб использовал 642 лазера.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса»
На шоу присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса Эндрю Гласс, чтобы зафиксировать новый рекорд. Предыдущий рекорд (314 лазеров) был установлен в Лас-Вегасе в 2017 году.
Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Ральфа Крюгера. Для «королей» это поражение стало третьим кряду. В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт (дубль) и Конор Шири.
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Скоро они могут увидеть свои задницы на трибунах.
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