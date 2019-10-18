Щехура: если минское «Динамо» предложит вернуться, определённо отвечу «да»

Нападающий «Торпедо» Пол Щехура после крупной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (6:0), в которой он отметился голом и результативной передачей, признался, что был бы не против вернуться в белорусский клуб.
«Мы играли очень здорово, голкипер очень сильно нас выручил в первом периоде. Команда попросту расплющила соперника, смяла его. Наш вратарь совершил много ключевых сейвов, что позволило нам победить.
Период карьеры в «Динамо»? Это было что-то, я провёл отличные сезоны. Здесь хорошая команда, отличные фанаты. У меня прекрасные воспоминания. Приятно было снова зарядиться этой прекрасной энергией и сыграть в Минске.
Вернуться? Конечно, мне нравилось здесь. Прекрасный период, хорошие люди, с которыми легко найти контакт. Если предложат, я определённо отвечу «да»!» — цитирует Щехуру «Страница хоккея Беларуси».
- 18 октября 2019
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