«Каролина» интересуется Пульюярви и Хо-Сэнгом

«Каролина Харрикейнз» интересуется нападающим «Кярпят» Ессе Пульюярви и форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» Джошем Хо-Сэнгом, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
«Они отправили несколько запросов, один из них – касательно Джоша Хо-Сэнга. Ессе Пульюярви – ещё один игрок, которым, как мне сказали, интересуется «Харрикейнс». Думаю, в какой-то момент команда почувствовала необходимость добавить ещё одного форварда уровня топ-9 в состав», – цитирует Лебрюна TSN.
23-летний Хо-Сэнг не попал в основу «Айлендерс» на первые матчи нынешнего сезона и прошёл процедуру отказов, после чего отправился в АХЛ.
Права на Пульюярви в НХЛ принадлежат «Эдмонтон Ойлерз». В августе он подписал контракт с финским «Кярпятом» на один год. Соглашение предусматривает возможность для игрока подписать соглашение с клубом НХЛ до 1 декабря.
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