Паскуаль: уехал от Тангрэди в Казахстан — он и здесь меня нашёл

Голкипер «Барыса» Эдвард Паскуаль вспомнил о главном успехе в карьере — победе в Кубке Колдера в составе «Грэнд-Рапидс Гриффинс».

«Хороший сезон в плане командного результата, но из-за конкуренции сложный, особенно в плей-офф. Тогда «Детройт» не прошли в плей-офф НХЛ, много игроков отправили к нам в фарм-клуб. Тем не менее все довольны, стали чемпионами, в команде не было серьёзных травм. А Тангрэди… Он меня преследует всю карьеру, сначала в ОХЛ, затем в «Виннипеге», потом в «Грэнд-Рапидс». Уехал в Казахстан — он и здесь меня нашёл.

Следил ли за КХЛ? Старался, но это сложно, потому что не так много информации на английском. По возможности читал новости, смотрел результаты. В КХЛ играет много моих друзей, поэтому и за ними следил, узнавал от них что-нибудь о лиге. Когда получил предложение от «Барыса», посоветовался с Дарреном Дицем, Джесси Блэккером и Патрисом Кормье, каждый из них сказал, что это отличный вариант для продолжения карьеры», — цитирует Паскуаля пресс-служба КХЛ.