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«Ак Барс» объявил состав на выездную серию

«Ак Барс» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» отправился на трёхматчевую выездную серию − команда сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом» и «Металлургом», информирует пресс-служба казанского клуба.

В составе команды на выезд полетели 29 игроков:

Вратари: Тимур Билялов, Эмиль Гарипов, Адам Рейдеборн;

Защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

Нападающие: Джастин Азеведу, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Владислав Кара, Артём Михеев, Максим Марушев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Владимир Ткачёв, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.

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