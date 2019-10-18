«Автомобилист» — «Авангард»: Шумаков не попал в состав гостей

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В состав хозяев вернулся нападающий Павел Дацюк, а у гостей отсутствует нападающий Сергей Шумаков.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Мамкин — Вишневский, Доус — Мацек — Голышев;

Гуркин — Василевский, Белоусов — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;

Валитов, Суслов, Обидин — Дацюк — Сетдиков.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.