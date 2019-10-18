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«Вашингтон» вызвал из АХЛ Бойда, видевшего шанс в дисквалификации Кузнецова

«Вашингтон» вызвал из АХЛ Бойда, видевшего шанс в дисквалификации Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон» вызвал из фарм-клуба нападающего Трэвиса Бойда, информирует официальный сайт столичного клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист провёл три матча в Американской хоккейной лиге в составе «Херши Беарз» и набрал 6 (4+2) очков. Он был признан лучшим игроком АХЛ предыдущей недели. В сезоне-2018/19 нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 15 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 минутах штрафного времени.

Перед стартом нынешнего сезона Бойд заявлял, что постарается воспользоваться трёхматчевой дисквалификацией одноклубника Евгения Кузнецова, однако впоследствии оказался в АХЛ через драфт отказов.

Помимо Бойда «Вашингтон» вызвал из фарм-клуба защитника Мартина Фегервары.

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