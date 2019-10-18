«Автомобилист» — «Авангард»: Клинкхаммер открыл счёт на 47-й секунде матча

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Омская команда открыла счёт на 47-й секунде встречи стараниями нападающего Роба Клинкхаммера. Канадский хоккеист забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Мамкин — Вишневский, Доус — Мацек — Голышев;
Гуркин — Василевский, Белоусов — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;
Валитов, Суслов, Обидин — Дацюк — Сетдиков.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.
- 18 октября 2019
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