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«Автомобилист» — «Авангард»: Клинкхаммер открыл счёт на 47-й секунде матча

«Автомобилист» — «Авангард»: Клинкхаммер открыл счёт на 47-й секунде матча
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Омская команда открыла счёт на 47-й секунде встречи стараниями нападающего Роба Клинкхаммера. Канадский хоккеист забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Мамкин — Вишневский, Доус — Мацек — Голышев;
Гуркин — Василевский, Белоусов — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;
Валитов, Суслов, Обидин — Дацюк — Сетдиков.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.

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