«Автомобилист» — «Авангард»: Клинкхаммер открыл счёт на 47-й секунде матча

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Омская команда открыла счёт на 47-й секунде встречи стараниями нападающего Роба Клинкхаммера. Канадский хоккеист забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Мамкин — Вишневский, Доус — Мацек — Голышев;

Гуркин — Василевский, Белоусов — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Литовченко;

Валитов, Суслов, Обидин — Дацюк — Сетдиков.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.