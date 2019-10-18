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Защитник «Авангарда» Пивцакин получил 27 минут штрафа в одной атаке соперника

Защитник «Авангарда» Пивцакин получил 27 минут штрафа в одной атаке соперника
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода защитник «ястребов» Никита Пивцакин заработал 27 минут штрафа. Сначала хоккеист получил малый штраф за задержку соперника клюшкой, а затем судьи выписали защитнику «5+20» за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

К тому моменту гости выигрывали с разницей в две шайбы после точных бросков в исполнении Роба Клинкхаммера и Валентина Пьянова. «Автомобилист» воспользовался удалением соперника и забросил шайбу стараниями Анатолия Голышева, но второй период гости начнут в меньшинстве.

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