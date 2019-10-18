Защитник «Авангарда» Пивцакин получил 27 минут штрафа в одной атаке соперника
«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого периода защитник «ястребов» Никита Пивцакин заработал 27 минут штрафа. Сначала хоккеист получил малый штраф за задержку соперника клюшкой, а затем судьи выписали защитнику «5+20» за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
К тому моменту гости выигрывали с разницей в две шайбы после точных бросков в исполнении Роба Клинкхаммера и Валентина Пьянова. «Автомобилист» воспользовался удалением соперника и забросил шайбу стараниями Анатолия Голышева, но второй период гости начнут в меньшинстве.
- 18 октября 2019
-
17:41
-
17:38
-
17:22
-
17:09
-
16:48
-
16:21
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:32
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:20
-
11:06
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:20
-
08:04
-
07:47
-
07:24
Партнерский контент