Защитник «Авангарда» Пивцакин получил 27 минут штрафа в одной атаке соперника

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке первого периода защитник «ястребов» Никита Пивцакин заработал 27 минут штрафа. Сначала хоккеист получил малый штраф за задержку соперника клюшкой, а затем судьи выписали защитнику «5+20» за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.



К тому моменту гости выигрывали с разницей в две шайбы после точных бросков в исполнении Роба Клинкхаммера и Валентина Пьянова. «Автомобилист» воспользовался удалением соперника и забросил шайбу стараниями Анатолия Голышева, но второй период гости начнут в меньшинстве.