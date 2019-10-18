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Генменеджер «Ак Барса»: Ли добавит глубины нашей линии нападения

Генменеджер «Ак Барса»: Ли добавит глубины нашей линии нападения
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен со СКА, в результате которого в казанском клубе оказался нападающий Олег Ли.

«Олег Ли хорошо дополнит наш состав крайних нападающих. Мы считаем, что он подходит под систему игры «Ак Барса». Это быстрый, напористый и цепкий форвард, который совершенно точно добавит глубины нашей линии нападения», — приводит слова Якубова официальный сайт казанского клуба.

Ли — воспитанник школы московского «Динамо». На профессиональном уровне выступал за «Атлант», «Титан», «Ладу», «Адмирал», «Молот-Прикамье», «Амур», «СКА-Неву» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 224 матча, в которых набрал 64 (25+39) очка.

В этом сезоне 28-летний Ли отыграл один матч в регулярном чемпионате КХЛ, проведя на площадке чуть меньше десяти минут.

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