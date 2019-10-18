За кого вы будете болеть в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс»?

Завтра, 19 октября, в Национальной хоккейной лиге состоится матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч начнётся в 2:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

В составе столичной команды выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов. Цвета «синерубашечников» защищают форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также голкипер Александр Георгиев.



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Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.