«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд

ХК «Сочи» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится на юге России. Встреча пройдёт сегодня, 18 октября, начало — в 19:30 мск.



В ворота новосибирского клуба вернулся Харри Сятери.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Ю. Александров — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;

Петров — Воробьёв, Крикунов — Калетник — Шмелёв;

Бертильссон — Д. Александров, Лугин — Точицкий — Старков;

Гордеев — Томилин, Мосалёв — Дугин — Капустин.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Пиганович, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;

Алексеев — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;

Пастухов — Глазков, Первушин — Торченюк — Коротков.