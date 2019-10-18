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ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится на юге России. Встреча пройдёт сегодня, 18 октября, начало — в 19:30 мск.

В ворота новосибирского клуба вернулся Харри Сятери.

ХК «Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Ю. Александров — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;
Петров — Воробьёв, Крикунов — Калетник — Шмелёв;
Бертильссон — Д. Александров, Лугин — Точицкий — Старков;
Гордеев — Томилин, Мосалёв — Дугин — Капустин.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Пиганович, Михайлов — Руохомаа — Пустинен;
Алексеев — Ермаков, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Пельтола — Чесалин — Комаров;
Пастухов — Глазков, Первушин — Торченюк — Коротков.

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