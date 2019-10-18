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«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Автомобилист»

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, обыграв на выезде «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Боба Хартли. Омская команда продлила победную серию до четырёх матчей, а хозяева потерпели четвёртое поражение подряд.

«Ястребы» открыли счёт уже на 47-й секунде стараниями Роба Клинкхаммера, а спустя три с половиной минуты преимущество гостей укрепил Валентин Пьянов. В концовке первого периода защитник омской команды Виталий Пивцакин получил дисциплинарный штраф до конца матча, а Анатолий Голышев реализовал численный перевес. На 48-й минуте гости забросили третью шайбу усилиями Кирилла Семёнова.

20 октября «Авангард» проведёт выездной матч с «Металлургом», а «Автомобилист» 21-го числа встретится в Екатеринбурге с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Клинкхаммер (Кошелев, Бек) – 00:47' (5x5)   0:2 Пьянов (Андригетто, Семёнов) – 04:08' (5x5)   1:2 Голышев (Доус, Мацек) – 18:15' (5x4)   1:3 Семёнов (Андригетто) – 47:34' (5x5)
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