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Хартли — о штрафе Пивцакина: хороших водителей много, но всё время есть аварии

Хартли — о штрафе Пивцакина: хороших водителей много, но всё время есть аварии
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выездного матча с «Автомобилистом» (3:1).

«У нас получился хороший старт матча. Так бывает всегда, когда забиваешь два ранних гола. В конце первого периода Пивцакин попал клюшкой по сопернику, и мы остались надолго в меньшинстве. Правда, «Автомобилист» за это время схватил несколько удалений, это немножко вырвняло игру. Так или иначе, этот эпизод нас немножко замедлил. Но уже в третьем периоде была большая, тотальная, правильная игра с нашей стороны. Все цеплялись, прессинговали, шли вперёд, вратарь тащил, оборона работала, поэтому и удалось победить.

Эпизод с Пивцакиным? Это чистейшая случайность. Он игрок высочайшего уровня, но такое иногда происходит. Посмотрите, на дороге много прекрасных водителей, но всё время происходят аварии. Что касается отсутствия Шумакова, то у Сергея травма», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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