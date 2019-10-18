Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и «Трактор» готовят обмен легионерами.



Челябинский клуб получит нападающего Каспарса Даугавиньша, а в обратном направлении проследует канадский форвард Кристиан Томас или его соотечественник Эндрю Кэлоф. Отметим, что Даугавиньш уже работал с главным тренером «Трактора» Петерисом Скудрой в «Торпедо».



В нынешнем сезоне 31-летний Даугавиньш провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «–1».



27-летний Томас принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата. На его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «–2».

28-летний Кэлоф отыграл в 21 матче регулярки, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач с показателем полезности «+6».