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«Спартак» и «Трактор» готовят обмен легионерами

«Спартак» и «Трактор» готовят обмен легионерами
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и «Трактор» готовят обмен легионерами.

Челябинский клуб получит нападающего Каспарса Даугавиньша, а в обратном направлении проследует канадский форвард Кристиан Томас или его соотечественник Эндрю Кэлоф. Отметим, что Даугавиньш уже работал с главным тренером «Трактора» Петерисом Скудрой в «Торпедо».

В нынешнем сезоне 31-летний Даугавиньш провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «–1».

27-летний Томас принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата. На его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «–2».

28-летний Кэлоф отыграл в 21 матче регулярки, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач с показателем полезности «+6».

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