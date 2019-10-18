Плющев: двойной обмен выгоден и СКА, и «Витязю»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что обмен между питерским СКА и подмосковным «Витязем» пойдёт на пользу двум клубам. «Армейцы» отдали в Подольск вратаря Петра Кочеткова и центрфорварда Алексея Бывальцева, получив взамен голкипера Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового.



«Любой обмен происходит по договорённости между клубами. Раз менеджеры приняли такое решение, значит, и СКА, и «Витязю» обмен выгоден. Состав СКА пополнили два очень перспективных игрока. Уверен, оба они будут прогрессировать, выступая за одного из фаворитов сезона.



Вратаря Александра Самонова я бы назвал одним из самых одарённых и перспективных голкиперов КХЛ. Он не выделяется габаритами, но в то же время очень подвижен, обладает отличной реакцией. Нападающий Артём Швец-Роговой уже привлекался в олимпийскую сборную, и, попав в СКА, он вполне может выйти на другой уровень. В Санкт-Петербурге хорошо работают с молодёжью, и благодаря этому Швец-Роговой способен прогрессировать и раскрыться.



Что же касается ребят, пополнивших состав «Витязя», то нельзя забывать, что вратарь Пётр Кочетков был признан лучшим голкипером последнего молодёжного чемпионата мира, за его плечами уже есть опыт игры в ВХЛ, он вполне может составить конкуренцию Илье Ежову. А форвард Алексей Бывальцев способен в атаку «Витязя» внести креатив. Не стоит забывать, что он уже привлекался в сборную России, и переход в подмосковный клуб должен позволить ему полностью раскрыться», — сказал Плющев «Чемпионату».

Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ Непонятно только, зачем это было клубам и кто останется в выигрыше.