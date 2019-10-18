Мартемьянов: Дацюк провёл выдающийся матч, это его лучшая игра за «Автомобилист»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение со счётом 1:3 в домашнем матче с «Авангардом».



«Претензий к нашим парням по самоотдаче практически никаких нет. Да, получили два быстрых гола. Конечно, это предрешило ход поединка. Пришлось отыгрываться с 0:2, в игре против «Авангарда» это очень сложно. Местами понравилась игра в атаке, потихоньку мы возвращаемся к прошлогодней игр. Надеюсь, что мы на правильном пути. Хочу сказать, что ошибки, которые мы допустили, соперник очень быстро реализовал. Как оценю выход из обороны в атаку? Немножко задерживаемся, но очень правильно играл «Авангард», не давали нам раскатиться. Но в целом атакой доволен больше, чем в предыдущих матчах.



Считаю, что Дацюк сегодня провёл выдающийся матч, много сохранял шайбу, передачи отдавал. Думаю, сегодня была его лучшая игра за «Автомобилист». Как центральный нападающий, он был лучшим на площадке. Естественно, роль опытных игроков в команде очень велика: это и поддержка молодых партнёров, и поддержание боевого духа коллектива. Павел всё это делает, я доволен, что такой игрок есть в нашей команде. Кроме того, от Дацюка исходит неоценимая поддержка тренерского штаба. Считаю, что он очень большую пользу приносит», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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