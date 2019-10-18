«Сан-Хосе» отправил Юртайкина в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» отправил нападающего Данила Юртайкина в фарм-клуб. Об этом информирует официальный сайт «акул».



22-летний россиянин будет выступать за «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге. В нынешнем сезоне форвард провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт два броска в створ. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут. Юртайкин дебютировал в лиге во встрече с «Вегас Голден Найтс» в начале октября.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Юртайкин провёл за ярославский «Локомотив» 40 матчей и набрал 19 (10+9) очков. В Кубке Гагарина хоккеист отметился одной результативной передачей за 8 матчей.

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