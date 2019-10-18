«Сибирь» в гостях обыграла ХК «Сочи», поражение хозяев стало шестым подряд

ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Николая Заварухина.



Новосибирский клуб дважды огорчил хозяев в ходе первого периода стараниями Александра Шарова и Юкки Пельтолы. Во втором игровом отрезке преимущество гостей укрепили Юусо Пуустинен и Шаров, оформивший дубль. «Леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве на последней минуте периода.



Хозяева продлили серию поражений до шести матчей, новосибирский клуб одержал пятую победу в последних семи встречах. 21 октября «Сочи» проведёт выездной матч с «Куньлунь Ред Стар», а «Сибирь» 22-го числа примет в Новосибирске «Витязь».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.