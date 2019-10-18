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«Сибирь» в гостях обыграла ХК «Сочи», поражение хозяев стало шестым подряд

«Сибирь» в гостях обыграла ХК «Сочи», поражение хозяев стало шестым подряд
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» принимал в одноимённом городе «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Новосибирский клуб дважды огорчил хозяев в ходе первого периода стараниями Александра Шарова и Юкки Пельтолы. Во втором игровом отрезке преимущество гостей укрепили Юусо Пуустинен и Шаров, оформивший дубль. «Леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве на последней минуте периода.

Хозяева продлили серию поражений до шести матчей, новосибирский клуб одержал пятую победу в последних семи встречах. 21 октября «Сочи» проведёт выездной матч с «Куньлунь Ред Стар», а «Сибирь» 22-го числа примет в Новосибирске «Витязь».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Миловзоров) – 06:57' (5x5)   0:2 Пельтола (Чесалин) – 14:35' (5x5)   0:3 Пуустинен (Йокипакка) – 24:53' (5x5)   0:4 Шаров – 34:15' (5x5)   1:4 Коллинз (Эллис, Росен) – 39:25' (5x4)
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