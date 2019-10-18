Стась — о словах Сушинского: может быть, он имел в виду сложность системы Хартли

Капитан «Авангарда» Андрей Стась подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1).



«Можно сказать, что сегодняшнее начало матча — лучший отрезок «Авангарда» в выездных матчах сезона. Стараемся настраиваться на каждую игру, знали, что «Автомобилист» хорошо начинает, поэтому сделали акцент на старт. Хорошо, что получилось забить два быстрых гола. После большого штрафа Пивцакина, конечно, было непросто, но это удаление нас только сплотило, и за счёт самоотдачи удалось выстоять. Затем уже старались действовать по заданию тренера, по нашему плану, получилось забить третий гол и добыть победу.



Проблема с третьими периодами у «Авангарда» действительно была, но мы работаем изо дня в день над тем, что можно усовершенствовать. Сегодня в третьем периоде старались действовать активнее, чем в первых двух, и наше давление принесло успех. Четвёртая победа подряд? Все победы рабочие, всего добиваемся за счёт командных действий и самоотдачи.



Сушинский говорил, что команда не может сплотиться? Да всё идёт своим чередом, и с каждым днём команда всё дружнее и дружнее. Вся эта ситуация с травмами только добавляет нам сплочённости. Может быть, он имел в виду, что система у Хартли довольно непростая и очень много деталей, которые нужно понять. Много новичков, но мы работаем в правильном направлении», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сушинский: «Авангард» не может сплотиться. Нет того, что было в прошлом сезоне