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Пьянов — о безголевой серии: нервишки шалили, это немного грузит

Пьянов — о безголевой серии: нервишки шалили, это немного грузит
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов подвёл итоги выездного матча с «Автомобилистом» (3:1), в которому ему удалось отметиться голом.

«Мы начали с первых минут активно играть, это давало результат до наших удалений. Потом дали вздохнуть сопернику, они забили гол, но затем вернулись к своей игре, и это дало результат. Почему раньше не удавалось уверенно сыграть по счёту в третьих периодах? Думаю, мы сами понимали, что выходили играть по счёту, где-то расслаблялись и думали, что всё будет легко. Нас за это наказывали. Сейчас мы выходим на каждый период при счёте 0:0 и отталкиваемся от своей игры.

Дай бог, что продолжу забивать. Конечно, меня это раскрепостило, дало глоток воздуха. Нервишки шалили, когда не забиваешь долго, это немного грузит. Стараюсь играть в хоккей, как могу, и хочу продолжать также. Нашёл ли я своё сочетание на площадке? Думаю, у нас много ребят, которые могут сыграть на разных позициях. Поставили к Семёнову и Андригетто, сказали, что делать, и я стараюсь это выполнять. Здорово, что сейчас это приносит результат, возможно, появилась какая-то химия, но 2-3 игры — это мало, чтобы говорить о постоянных сочетаниях.

Хватит ли сил у «Авангарда» на матчи в Магнитогорске и Уфе? Нас хорошо готовят, у нас прекрасные специалисты», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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