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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

18 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось два матча. В обеих встречах победа досталась хоккеистам гостевых команд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Автомобилист» — «Авангард» — 1:3

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Клинкхаммер (Кошелев, Бек) – 00:47' (5x5)   0:2 Пьянов (Андригетто, Семёнов) – 04:08' (5x5)   1:2 Голышев (Доус, Мацек) – 18:15' (5x4)   1:3 Семёнов (Андригетто) – 47:34' (5x5)

ХК «Сочи» — «Сибирь» — 1:4

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Миловзоров) – 06:57' (5x5)   0:2 Пельтола (Чесалин) – 14:35' (5x5)   0:3 Пуустинен (Йокипакка) – 24:53' (5x5)   0:4 Шаров – 34:15' (5x5)   1:4 Коллинз (Эллис, Росен) – 39:25' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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