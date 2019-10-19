Видео: Оши реализовал большинство после удаления Панарина

«Вашингтон Кэпиталз» открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». На 3-й минуте Ти Джей Оши реализовал большинство. Команда из Нью-Йорка осталась в меньшинстве после удаления россиянина Артемия Панарина за удар соперника клюшкой.



Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.

Плей-офф 2018 года Ти Джей начинал с травмой нижней части тела, однако не пропустил ни одного матча. В 24 играх плей-офф форвард набрал 21 очко (8+13), в том числе 6 очков (1+5) в пяти играх финала против «Вегаса». 7 июня 2018 года Оши вместе с «Вашингтоном» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.



Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».