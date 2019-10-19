Видео: Оши реализовал большинство после удаления Панарина
«Вашингтон Кэпиталз» открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». На 3-й минуте Ти Джей Оши реализовал большинство. Команда из Нью-Йорка осталась в меньшинстве после удаления россиянина Артемия Панарина за удар соперника клюшкой.
Ворота «Рейнджерс» защищает россиянин Александр Георгиев.
Плей-офф 2018 года Ти Джей начинал с травмой нижней части тела, однако не пропустил ни одного матча. В 24 играх плей-офф форвард набрал 21 очко (8+13), в том числе 6 очков (1+5) в пяти играх финала против «Вегаса». 7 июня 2018 года Оши вместе с «Вашингтоном» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Расписание матчей НХЛ на 19 октября 2019 года
- 19 октября 2019
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03:11
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02:50
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02:41
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- 18 октября 2019
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23:45
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23:06
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23:00
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22:36
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22:33
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22:21
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22:13
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22:10
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22:01
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21:41
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21:28
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21:16
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21:03
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20:42
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20:40
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20:34
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20:24
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20:16
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19:58
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19:20
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19:14
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19:06
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18:46
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18:40
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18:03
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17:41
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17:38
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17:22
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17:09
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16:48
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16:21
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