Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»

Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» сравнял счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

13 мая 2016 года Бучневич подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем 7 матче против «Бостон Брюинз» (5:2). После этого забивал ещё в 3 матчах подряд. В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа. Данная результативность стала рекордной для Бучневича в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.

Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пьянов — о безголевой серии: нервишки шалили, это немного грузит
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019