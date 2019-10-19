Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» сравнял счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.
13 мая 2016 года Бучневич подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем 7 матче против «Бостон Брюинз» (5:2). После этого забивал ещё в 3 матчах подряд. В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа. Данная результативность стала рекордной для Бучневича в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.
Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
- 19 октября 2019
-
03:11
-
02:50
-
02:41
-
00:00
- 18 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
23:00
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:41
-
21:28
-
21:16
-
21:03
-
20:42
-
20:40
-
20:34
-
20:24
-
20:16
-
19:58
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:46
-
18:40
-
18:03
-
17:41
-
17:38
-
17:22
-
17:09
-
16:48
-
16:21