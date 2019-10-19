Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» сравнял счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

13 мая 2016 года Бучневич подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем 7 матче против «Бостон Брюинз» (5:2). После этого забивал ещё в 3 матчах подряд. В прошедшем сезоне форвард нередко становился мишенью для критики тренерского штаба. В 64 матчах россиянин записал на свой счёт 38 (21+17) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафа. Данная результативность стала рекордной для Бучневича в минувшем регулярном чемпионате НХЛ.



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