Видео: Орлов помог Дауду забросить первую шайбу в сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». В начале второго периода Ник Дауд сделал счёт 3:1. Он забросил шайбу после того, как вратарь отразил бросок российского защитника Дмитрия Орлова. У россиянина теперь 4 голевые передачи в этом сезоне.

В прошлом сезоне 28-летний Орлов провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он записал на свой счёт три заброшенные шайбы и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «+3» и 33 минутах штрафного времени. В плей-офф россиянин отыграл в семи матчах и отметился четырьмя результативными передачами с показателем полезности «-2». В сезоне-2017/18 Орлов впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

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