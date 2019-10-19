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Панарин красиво забил в ворота «Вашингтона»

Панарин красиво забил в ворота «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был удалён в начале встречи за удар соперника клюшкой, но после возвращения отметился забитым голом. В концовке второго периода российский нападающий сделал счёт 3:2. Для Панарина это третий гол в этом сезоне.

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

Посмотреть видео можно в «твиттере» корреспондента Роба Тауба.

Видео: Оши реализовал большинство после удаления Панарина
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