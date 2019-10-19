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Голы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения с «Вашингтоном»

Голы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.

В составе победителей два гола забил Ти Джей Оши, ещё по голу забили Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. Нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал, голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил. За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был удалён в начале встречи за удар соперника клюшкой, но после возвращения отметился забитым голом. В концовке второго периода российский нападающий сделал счёт 3:2. Для Панарина это третий гол в этом сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Оши – 02:24' (5x4)   1:1 Бучневич (Зибанеджад, Труба) – 12:25' (5x4)   2:1 Кемпны (Овечкин, Карлсон) – 15:16' (5x5)   3:1 Дауд (Орлов, Карлсон) – 23:45' (5x5)   3:2 Панарин (Крайдер, Зибанеджад) – 36:56' (5x5)   4:2 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 50:18' (5x4)
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