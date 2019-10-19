Голы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения с «Вашингтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2.



В составе победителей два гола забил Ти Джей Оши, ещё по голу забили Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. Нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал, голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил. За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Российский нападающий Павел Бучневич на 13-й минуте первого периода отметился заброшенной шайбой. Для него это первый гол в этом сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был удалён в начале встречи за удар соперника клюшкой, но после возвращения отметился забитым голом. В концовке второго периода российский нападающий сделал счёт 3:2. Для Панарина это третий гол в этом сезоне.