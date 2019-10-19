36 сэйвов Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Колорадо»

«Флорида Пантерз» в овертайме уступила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). Канадец Натан Маккиннон стал автором победного гола.



Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 из 41 броска по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».



