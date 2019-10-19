Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

36 сэйвов Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Колорадо»

36 сэйвов Бобровского не помогли «Флориде» обыграть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» в овертайме уступила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). Канадец Натан Маккиннон стал автором победного гола.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 из 41 броска по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юбердо (Уигар, Экблад) – 03:32' (5x5)   2:0 Ватрано (Мальгин, Строльман) – 08:26' (4x5)   2:1 Донской (Коул, Комфер) – 10:57' (5x5)   3:1 Юбердо (Барков, Браун) – 14:57' (5x5)   3:2 Ньето (Белльмар, Калверт) – 31:23' (5x5)   3:3 Бураковски (Донской, Задоров) – 31:55' (5x5)   4:3 Коннолли (Строльман) – 34:05' (5x5)   4:4 Бураковски (Донской, Коул) – 34:21' (5x5)   4:5 Маккиннон (Бураковски, Жирар) – 63:03' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019