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Шестёркин впервые оформил шатаут в матче АХЛ

Шестёркин впервые оформил шатаут в матче АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

«Хартфорд Вулф Пэк» победил «Спрингфилд Тандербёрдс» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский голкипер «волков» Игорь Шестёркин оформил свой первый шатаут в АХЛ, отразив 36 бросков. 23-летний вратарь был признан первой звездой матча. Нападающий Виталий Кравцов результативными действиями не отметился.

Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний вратарь провёл 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

3 мая 2019 года Шестёркин перешёл в «Рейнджерс», поставив подпись под стандартным контрактом новичка.

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