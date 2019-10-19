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Форвард «Вашингтона» Врана не реализовал буллит, проиграв дуэль Лундквисту

Форвард «Вашингтона» Врана не реализовал буллит, проиграв дуэль Лундквисту
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана не смог реализовать буллит. На 11-й минуте второго периода ему не удалось переиграть вратаря соперника Хенрика Лундквиста при счёте 3:1 в пользу «столичных».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В составе победителей два гола забил Ти Джей Оши, ещё по голу забили Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. Нападающий Евгений Кузнецов очков не набрал, голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил. За «Рейнджерс» забили Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Голы Панарина и Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения «Вашингтону»
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