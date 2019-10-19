Летанг забросил красивую шайбу, уложив финтами двух защитников «Далласа»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурга и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Дублем в составе победителей отметился защитник Крис Летанг. Особенно красивым получился первый гол канадца. В начале третьего периода Летанг финтами переиграл двух защитников «Далласа» и в ближнем бою пробил голкипера Антона Худобина.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В минувшем сезоне канадский хоккеист провёл 65 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 16 заброшенных шайб и 40 результативных передач при показателе полезности «+3». В четырёх матчах плей-офф Летанг отдал одну голевую передачу. Занял шестое место в голосовании на звание лучшего защитника сезона. Контракт игрока с зарплатой $ 7,25 млн рассчитан ещё на три сезона.
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