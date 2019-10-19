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«Анахайм» дома обыграл «Каролину», у Свечникова «-1»

«Анахайм» дома обыграл «Каролину», у Свечникова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Анахайм Дакс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Якоб Сильверберг и Картер Рауни. Две результативные передачи в активе Рикарда Ракелля. Голкипер «Анахайма» Райан Миллер отразил 22 броска из 24.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 54 секунд, нанёс три броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хенрик (Ракелль, Каше) – 04:06' (5x5)   2:0 Терри (Стил, Фаулер) – 13:44' (5x5)   3:0 Сильверберг (Дель Зотто) – 20:37' (5x5)   4:0 Рауни (Ракелль, Линдхольм) – 25:56' (4x5)   4:1 Хаула (Терявяйнен, Хэмилтон) – 28:47' (5x4)   4:2 Флёри – 32:20' (5x5)
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