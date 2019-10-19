«Анахайм» дома обыграл «Каролину», у Свечникова «-1»

«Анахайм Дакс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Адам Хенрик, Кэм Фаулер, Якоб Сильверберг и Картер Рауни. Две результативные передачи в активе Рикарда Ракелля. Голкипер «Анахайма» Райан Миллер отразил 22 броска из 24.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 54 секунд, нанёс три броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1».