«Эдмонтон» вышел на первое место в НХЛ, одержав 7 побед в 8 матчах

«Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.

Победную шайбу в этой встрече забросил защитник «Эдмонтона» Итан Бир. Голом в составе победителей также отметился Джеймс Нил. Две результативные передачи на свой счёт записал Дарнелл Нурс. В составе гостей шайбу забросил Майк Грин.

Благодаря этой победе клуб из провинции Альберта вышел на первое место в НХЛ. «Эдмонтон» набрал 14 очков, обойдя в турнирной таблице «Колорадо Эвеланш» (13) и «Баффало Сэйбрз» (13). Для «Ойлерз» эта победа стала седьмой в восьми матчах регулярного чемпионата.