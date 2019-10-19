Результаты матчей НХЛ за 19 октября 2019 года

19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



«Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 4:2

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2

«Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ

«Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ

«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:1

«Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:2

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.