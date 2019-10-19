Результаты матчей НХЛ за 19 октября 2019 года
19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 4:2
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Бенн, Клингберг) – 25:10' (5x5) 1:1 Макканн (Петтерссон, Хёрнквист) – 37:36' (5x5) 2:1 Летанг (Симон) – 46:34' (5x5) 3:1 Хёрнквист (Дюмулен, Кагун) – 50:20' (5x5) 3:2 Клингберг (Хейсканен) – 52:01' (5x5) 4:2 Летанг (Хёрнквист, Гюнцель) – 59:38' (en)
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Оши – 02:24' (5x4) 1:1 Бучневич (Зибанеджад, Труба) – 12:25' (5x4) 2:1 Кемпны (Овечкин, Карлсон) – 15:16' (5x5) 3:1 Дауд (Орлов, Карлсон) – 23:45' (5x5) 3:2 Панарин (Крайдер, Зибанеджад) – 36:56' (5x5) 4:2 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 50:18' (5x4) 5:2 Хэтэуэй (Хагелин) – 59:32' (en)
«Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юбердо (Уигар, Экблад) – 03:32' (5x5) 2:0 Ватрано (Мальгин, Строльман) – 08:26' (4x5) 2:1 Донской (Коул, Комфер) – 10:57' (5x5) 3:1 Юбердо (Барков, Браун) – 14:57' (5x5) 3:2 Ньето (Белльмар, Калверт) – 31:23' (5x5) 3:3 Бураковски (Донской, Задоров) – 31:55' (5x5) 4:3 Коннолли (Строльман) – 34:05' (5x5) 4:4 Бураковски (Донской, Коул) – 34:21' (5x5) 4:5 Маккиннон (Бураковски, Жирар) – 63:03' (3x3)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Каджула (Дебринкэт, де Хаан) – 15:35' (5x5) 1:1 Дюбуа (Аткинсон, Нюквист) – 25:33' (5x5) 1:2 Нутиваара (Бьёркстранд) – 42:55' (5x5) 2:2 Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 48:08' (5x4) 3:2 Тэйвз (Кейн) – 60:46' (3x3)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:1
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нил (Чиассон, Нурс) – 27:39' (5x5) 2:0 Бир (Драйзайтль, Нурс) – 32:22' (5x5) 2:1 Грин (Бертуцци, Боуи) – 36:37' (5x5)
«Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:2
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хенрик (Ракелль, Каше) – 04:06' (5x5) 2:0 Терри (Стил, Фаулер) – 13:44' (5x5) 3:0 Сильверберг (Дель Зотто) – 20:37' (5x5) 4:0 Рауни (Ракелль, Линдхольм) – 25:56' (4x5) 4:1 Хаула (Терявяйнен, Хэмилтон) – 28:47' (5x4) 4:2 Флёри – 32:20' (5x5)
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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Но победа в принципиальном матче досталась «Вашингтону».
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