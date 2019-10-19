Кто выиграет «зелёное дерби» и другие матчи дня

Сегодня, 19 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Северсталь»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» М;
— «Салават Юлаев» — «Ак Барс»;
— ЦСКА — «Трактор»;
— «Йокерит» — «Торпедо».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 19 октября 2019
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56
-
04:46
-
03:49
-
03:37
-
03:11
-
02:50
-
02:41
-
00:00
- 18 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
23:00
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:41
-
21:28
-
21:16
-
21:03
-
20:42