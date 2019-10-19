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Худобин: «Даллас снова» проиграл. Чёрт возьми, я не знаю, что ещё сказать

Худобин: «Даллас снова» проиграл. Чёрт возьми, я не знаю, что ещё сказать
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение со счётом 2:4 в выездном матче с «Питтсбург Пингвинз». «Звёзды» проиграли в восьмой раз в девяти матчах нынешнего сезона.

«Что я ещё могу сказать? Мы только что потерпели ещё одно поражение. Чёрт возьми, я не знаю, что сказать. Мы просто устали проигрывать. Как-то так», — приводит слова Худобина журналист Dallas Morning News Мэттью ДеФрэнкс.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев три поражения. Он отражает 88,8% бросков и пропускает 3,41 шайбы в среднем за матч.

«Даллас» потерпел пятое поражение подряд. Единственная побед «звёзд» в нынешнем сезоне была одержана в овертайме в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

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