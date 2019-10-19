«Куньлунь» — «Динамо» М: Тарасов заменил Петерссона в первом звене гостей

«Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 10:00 мск.



Место в воротах бело-голубых займёт Александр Ерёменко, а Даниил Тарасов заменил в первом звене травмированного Андре Петерссона.



«Куньлунь»:



Грубец (Смит);

Ши — Мёрфи, Брюле — Миллер — Ип;

Осипов — Шустр, Вонг — Кйен — Фу;

Там — Фрэм, Бондра — Кракнелл — Локхарт;

Дефацио — Салия — Верек.



«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев, Петунин — Игумнов — Муранов, Михайлов.

Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл до конца октября, Кулёмин избежал травмы