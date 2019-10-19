«Куньлунь» — «Динамо» М: Тарасов заменил Петерссона в первом звене гостей
«Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 10:00 мск.
Место в воротах бело-голубых займёт Александр Ерёменко, а Даниил Тарасов заменил в первом звене травмированного Андре Петерссона.
«Куньлунь»:
Грубец (Смит);
Ши — Мёрфи, Брюле — Миллер — Ип;
Осипов — Шустр, Вонг — Кйен — Фу;
Там — Фрэм, Бондра — Кракнелл — Локхарт;
Дефацио — Салия — Верек.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев, Петунин — Игумнов — Муранов, Михайлов.
Нападающий «Динамо» Петерссон выбыл до конца октября, Кулёмин избежал травмы
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