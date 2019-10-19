Тренер «Далласа»: Худобин сделал классные сейвы и дал нам шанс на победу

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру голкипера Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:4).



Российский вратарь отразил 29 бросков из 32. «Звёзды» проиграли в восьмой раз в девяти матчах нынешнего сезона.



«Худобин сражался и сделал несколько классных сэйвов. Он дал нам шанс на победу», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев три поражения. Он отражает 88,8% бросков и пропускает 3,41 шайбы за матч.



«Даллас» потерпел пятое поражение подряд. Единственная побед «звёзд» в нынешнем сезоне была одержана в овертайме в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

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