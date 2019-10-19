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Шипачёв — пятый игрок, забросивший 200 шайб в КХЛ

Шипачёв — пятый игрок, забросивший 200 шайб в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Игрок реализовал численный перевес на 8-й минуте встречи.

Форвард забросил 200-ю шайбу в лиге и стал пятым игроком, кому удалось достичь такой отметки. Больше заброшенных шайб только у нападающего «Металлурга» Сергея Мозякина (393), капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова (272) и форварда «Автомобилиста» Найджела Доуса (254). У нападающего «Торпедо» Михаила Варнакова также 200 результативных бросков, как и у Шипачёва.

Посмотреть видео гола игрока московского клуба можно на официальном сайте КХЛ.

В последних девяти матчах подопечные Владимира Крикунова потерпели шесть поражений.

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