Экс-вратарь СКА Коскинен повторил клубный рекорд «Эдмонтона» 36-летней давности

«Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.
Голкипер «нефтяников» Микко Коскинен, ранее выступавший в КХЛ за СКА, одержал победу в каждом из четырёх матчей нынешнего сезона. Финн стал вторым вратарём в истории «Ойлерз», кому удалось добиться такого результата. Первым был Энди Муг, выигравший четыре первых матча в 1983 году.
Благодаря победе в матче с «Детройтом» клуб из провинции Альберта вышел на первое место в НХЛ. «Эдмонтон» набрал 14 очков и обошёл в турнирной таблице «Колорадо Эвеланш» (13) и «Баффало Сэйбрз» (13). Для «Ойлерз» эта победа стала седьмой в восьми матчах регулярного чемпионата.
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