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НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски. В матче с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ) шведский нападающий забросил две шайбы в ворота Сергея Бобровского и отдал одну результативную передачу.

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, отдавший три результативные передачи во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2). В этом матче заброшенными шайбами в составе «синерубашечников» отметились Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Замкнул тройку лучших игроков защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг. Во встрече с «Даллас Старз» канадский хоккеист отметился двумя результативными бросками в ворота Антона Худобина.

Летанг забросил красивую шайбу, уложив финтами двух игроков «Далласа»
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