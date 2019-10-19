НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски. В матче с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ) шведский нападающий забросил две шайбы в ворота Сергея Бобровского и отдал одну результативную передачу.



Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, отдавший три результативные передачи во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2). В этом матче заброшенными шайбами в составе «синерубашечников» отметились Павел Бучневич и Артемий Панарин.



Замкнул тройку лучших игроков защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг. Во встрече с «Даллас Старз» канадский хоккеист отметился двумя результативными бросками в ворота Антона Худобина.

Летанг забросил красивую шайбу, уложив финтами двух игроков «Далласа»